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Gilardino verso la panchina del Parma: è in pole per sostituire Cuesta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Il club crociato, secondo quanto riporta Sky Sport, ha scelto l’ex bomber dopo la separazione con Carlos Cuesta. Per il 44enne tecnico piemontese si tratta di un ritorno in una piazza che conosce molto bene: con la maglia del Parma è stato protagonista da giocatore dal 2002 al 2005, segnando 56 reti in 116 partite ufficiali. L’accordo tra Gilardino e la società emiliana è stato già raggiunto, resta da definire la risoluzione del contratto che lega ancora l’ex allenatore del Genoa al Pisa. Se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma per firmare con il club ducale. 

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