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Gianna Nannini bacia… Mattarella: il video virale e la dedica al Presidente della Repubblica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Un bacio sulla guancia e una dedica affettuosa per Sergio Mattarella. È diventato virale sui social il video che, con la colonna sonora della hit ‘Sei nell’anima’, mostra il bacio stampato da Gianna Nannini su una guancia di uno spiazzato ma sorridente Sergio Mattarella, a margine dell’evento per la celebrazione dei 145 anni della Siae al Quirinale, il 13 maggio.  

 

 

La rocker senese, per indole piuttosto allergica ai cerimoniali, si è avvicinata al Presidente della Repubblica per una foto ma, dopo lo scatto, si è girata verso Mattarella e lo ha baciato su una guancia, provocando sorpresa ma anche un grande sorriso del Capo dello Stato. Il video del bacio è rimbalzato ovunque, corredato dalla colonna sonora di uno dei pezzi più iconici della Nannini: ‘Sei nell’anima’. Anche l’artista lo ha ricondiviso nel suo profilo social e a corredo ha scritto: “La Repubblica da baciare”.  

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