Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition per Switch, la recensione

(Adnkronos) – Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition è un gioco multiplayer asimmetrico ci immerge in un universo dove quattro giocatori reali, nei panni dei cacciatori di fantasmi, si trovano a fronteggiare un altro giocatore che assume il ruolo del fantasma protagonista. Un vero duello tra la tecnologia iconica dei Ghostbusters e l'astuzia e le abilità sovrannaturali del fantasma. Il gioco è uscito nel 2022 sulle altre piattaforme e arriva ora con un adattamento su Switch. All'avvio del gioco, ci troviamo immersi nella leggendaria caserma dei Ghostbusters, che funge da base operativa e punto di partenza per imparare a diventare un vero acchiappafantasmi. Il titolo si sviluppa tra varie locazioni, dove i cacciatori utilizzano il loro equipaggiamento per localizzare e catturare il fantasma, mentre quest'ultimo fa ricorso alle sue abilità uniche per nascondersi, possedere oggetti e spaventare i civili, creando caos e intralcio ai cacciatori di fantasmi. Uno degli aspetti più affascinanti del gioco è la possibilità di assumere il ruolo sia di un Ghostbuster, armato con l'ultima tecnologia, sia di uno dei tanti enti spettrali, ognuno dotato di abilità e varianti di colore uniche. Per chi ha già giocato a titoli come Dead by Daylight, l'esperienza asimmetrica online sarà familiare: una squadra gioca come i quattro Ghostbusters, l'altra come il fantasma che deve sopravvivere e infestare la locazione. La narrazione, seppur breve, è coinvolgente e ben doppiata, aggiungendo un incentivo a progredire nei livelli. Il gioco è inoltre arricchito da contenuti DLC gratuiti e da un'attenzione meticolosa ai dettagli e alla lore dei Ghostbusters. La modalità multiplayer online supporta fino a cinque giocatori e funziona benissimo, grazie anche alla funzione di crossplay. Tuttavia, non tutto è perfetto. Abbiamo riscontrato alcuni problemi di connessione durante le sessioni di gioco, che possono risultare frustranti. Inoltre, avremmo gradito una maggiore varietà di location, soprattutto considerando l'enorme potenziale offerto dal franchise dei Ghostbusters. Nonostante questi intoppi, Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition si rivela un'esperienza coinvolgente e divertente. La modalità fantasma, in particolare, offre un divertimento unico, permettendo di seminare il caos tra gli avversari in partite emozionanti. Sebbene la storia sia breve, il gioco offre molto in termini di sbloccabili e potenziale per futuri contenuti.

Formato: Switch Editore: IllFonic Sviluppatore: IllFonic Voto: 8/10

