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Gf Vip, stasera nuova puntata: la ‘versione’ di Simone Annicchiarico dopo la squalifica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Stasera, venerdì 25 settembre, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’uscita di Simone Annicchiarico, questa sera il concorrente avrà la possibilità di parlarne e giustificarsi.  

 

Prime simpatie e antipatie nella Casa. Il gruppo non ha le idee chiare su Federica Morello: c’è chi la giudica algida e impostata, chi poco autentica e furba. Stasera potrà rispondere a tutte le critiche mentre in tanti si chiedono: sta nascendo un feeling speciale tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia?  

La ‘battle dei talenti’ infiamma ancora una volta la squadra delle donne. Valeria Marini non tollera l’esclusione dallo show. Guendalina Tavassi contesta Megan Ria. Riusciranno a ritrovare l’armonia per battere gli uomini? In palio un’importantissima immunità. 

 

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone. L’amicizia, la mancanza e l’affetto per il più grande protagonista di quella storica prima edizione. La prima eliminazione si avvicina: chi sarà il prossimo candidato a lasciare la Casa tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello? 

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