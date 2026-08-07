Gerry Scotti, a 70 anni la ruota gira ancora: il re dei quiz vive una nuova stagione d’oro

(Adnkronos) –

Settant’anni e non sentirli: Gerry Scotti sta vivendo una nuova stagione d’oro della sua lunga carriera. Mentre molti protagonisti della sua generazione scelgono di rallentare, il conduttore di Canale 5 ha trovato una sorprendente seconda giovinezza televisiva: il successo de “La Ruota della Fortuna” lo ha riportato al centro della scena, confermandolo ancora una volta come uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana. Oggi 7 agosto festeggia un traguardo importante, il 70esimo compleanno, ma più che un punto d’arrivo sembra l’ennesima tappa di un percorso ancora in pieno movimento.

A quasi mezzo secolo dal suo debutto radiofonico, Virginio “Gerry” Scotti continua a rappresentare quella televisione popolare, rassicurante e familiare capace di parlare a milioni di spettatori senza inseguire mode passeggere. È proprio questa naturale capacità di entrare nelle case degli italiani che ha alimentato il paragone con i grandi maestri della televisione come Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Mike, in particolare, lo indicò come un suo possibile erede: non per una semplice successione professionale, ma per la stessa capacità di trasformare un programma televisivo in un appuntamento collettivo. Il nuovo successo de “La Ruota della Fortuna” non è quindi soltanto il ritorno di un grande quiz, ma la conferma di un modo di fare spettacolo fondato sul sorriso, sull’empatia e su un rapporto diretto e autentico con il pubblico.

Nato a Camporinaldo, nel Pavese, il 7 agosto 1956, figlio unico di Mario Scotti, operaio alle rotative del “Corriere della Sera”, e di Adriana, casalinga, Gerry ha costruito la sua carriera partendo da lontano. Prima gli studi classici a Milano, poi giurisprudenza lasciata a pochi esami dalla laurea, infine la scelta coraggiosa di seguire la passione per la comunicazione. Il suo primo grande palcoscenico è la radio. Negli anni Settanta conquista gli ascoltatori delle emittenti private milanesi, fino all’incontro decisivo con Claudio Cecchetto, che nel 1982 lo chiama a Radio Deejay. È lì che la sua voce diventa familiare a un’intera generazione e da lì arriva il salto verso la televisione con DeeJay Television, uno dei programmi simbolo della nuova cultura musicale degli anni Ottanta. Ma Gerry Scotti non è mai stato soltanto un volto della musica o dell’intrattenimento giovane. La sua carriera è stata un lungo attraversamento della televisione italiana, dai varietà ai quiz, dalla comicità ai talent show, fino ai grandi appuntamenti della prima serata. Una versatilità che lo ha portato, nel tempo, a raccogliere idealmente l’eredità dei grandi padri della televisione generalista.

Dagli anni Novanta Gerry Scotti diventa uno dei pilastri della televisione Mediaset, assumendo progressivamente il ruolo di uno dei grandi interpreti della tv generalista italiana. Dopo gli esordi legati alla musica e all’intrattenimento di Italia 1 negli anni Ottanta, il conduttore entra nella stagione della piena maturità professionale: nel 1990 raccoglie il testimone di Raimondo Vianello alla guida de “Il gioco dei 9”, il celebre quiz di Canale 5, confermando di possedere quella naturale capacità di gestire il ritmo del gioco e il rapporto con gli ospiti che diventerà il suo marchio di fabbrica.

Negli anni successivi il suo volto diventa una presenza costante nei palinsesti Mediaset. Conduce programmi di generi diversi, dal varietà ai grandi show popolari, fino a diventare uno dei protagonisti della domenica televisiva con “Buona Domenica”, condotta insieme a Gabriella Carlucci nelle stagioni 1993-1995. È un periodo in cui Scotti consolida la sua immagine di presentatore trasversale: capace di passare dall’intrattenimento leggero alla conduzione di eventi, dalla comicità ai quiz, sempre con uno stile garbato e rassicurante.

Nel 1995 arriva un altro successo con “La sai l’ultima?”, il programma dedicato alla barzelletta e alla comicità popolare, mentre nella seconda metà del decennio conduce anche “Super”, erede della tradizione musicale di Superclassifica Show. Ma è alla fine degli anni Novanta che inizia il capitolo destinato a segnare più profondamente la sua carriera. L’11 gennaio 1999 debutta infatti su Canale 5 “Passaparola”, il quiz preserale che diventerà uno dei programmi simbolo dell’epoca. Con le celebri “Letterine”, il gioco della ghigliottina finale e un meccanismo semplice ma coinvolgente, la trasmissione conquista milioni di spettatori e accompagna il pubblico fino al 2006. Scotti dimostra ancora una volta una qualità rara: quella di rendere familiare anche un meccanismo televisivo complesso, trasformando il quiz in un appuntamento quotidiano per tutta la famiglia.

Nel frattempo arriva nel 2000 “Chi vuol essere miliardario?”, poi diventato “Chi vuol essere milionario?” con l’introduzione dell’euro. Il format internazionale prodotto da Endemol trova in Gerry Scotti il suo interprete ideale. La sua conduzione, fatta di pause, attenzione per il concorrente e capacità di creare suspense senza forzature, trasforma ogni domanda in una piccola storia. Il pubblico non segue soltanto il gioco: partecipa alle emozioni di chi siede sulla sedia più famosa della televisione italiana. Il programma diventa un fenomeno di costume e resterà per anni uno dei punti fermi del preserale e della prima serata di Canale 5.

Accanto ai quiz, Scotti raccoglie altre importanti eredità televisive. Nel 2002 viene scelto per condurre “La Corrida”, il grande varietà ideato e portato al successo da Corrado. La sua versione, affiancata dal maestro Roberto Pregadio, riesce a rispettare lo spirito originale del programma, mantenendo quella miscela di ironia, spontaneità e partecipazione popolare che aveva reso celebre lo show. È un passaggio simbolico: Gerry non è più soltanto un conduttore di successo, ma diventa uno dei custodi della tradizione della televisione italiana.

Negli anni successivi continua a essere un punto di riferimento di Mediaset con programmi come “Paperissima”, “Io canto”, “Italia’s Got Talent” nelle vesti di giudice, “The Money Drop” e, dal 2015, “Caduta libera”, altro quiz capace di conquistare il pubblico del preserale. In ogni esperienza rimane invariata la sua cifra stilistica: una conduzione elegante, mai sopra le righe, capace di mettere il concorrente al centro della scena e di creare un clima di complicità con chi guarda da casa. Il Festival di Sanremo ha rappresentato un altro momento simbolico nella carriera di Gerry Scotti. Nel 2025 per la prima volta sul palco dell’Ariston, il conduttore ha affiancato Carlo Conti e Antonella Clerici nella serata inaugurale della kermesse, vivendo l’esperienza come un omaggio personale più che come un nuovo traguardo professionale. Scotti ha scelto di partecipare senza cachet, spiegando di voler accettare l’invito “per il piacere di andarci” e per condividere un momento speciale con due amici di lunga data. La sua presenza, accolta come un ideale incontro tra grandi protagonisti della televisione pubblica e privata, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di figura trasversale e amata dal pubblico italiano. Sul palco dell’Ariston ha portato il suo stile fatto di ironia, semplicità e calore umano, dimostrando che, dopo oltre quarant’anni di carriera, la sua forza resta la capacità di trasformare ogni apparizione televisiva in un appuntamento familiare.

Il successo de “La Ruota della Fortuna” rappresenta oggi una sorta di cerchio che si chiude. Il programma, legato indissolubilmente alla grande stagione televisiva di Mike Bongiorno, è tornato protagonista con Gerry Scotti a partire dal 2024, inizialmente come omaggio nel centenario della nascita del grande presentatore italo-americano, per poi trasformarsi in un vero fenomeno di pubblico. Il ritorno del celebre tabellone, delle lettere da indovinare e del rito quotidiano del gioco ha dimostrato che la memoria televisiva può incontrare il presente quando viene affidata a un interprete capace di rinnovarla. Scotti non si è limitato a riproporre un format del passato: lo ha reinterpretato con la sua sensibilità, trasformandolo in un ponte tra generazioni diverse.

I telespettatori che ricordano le storiche edizioni condotte da Mike Bongiorno ritrovano un’atmosfera familiare, mentre i più giovani scoprono un linguaggio televisivo semplice, immediato e ancora capace di coinvolgere. La forza di Gerry Scotti, ancora oggi, è proprio questa vicinanza al pubblico. Non appare mai come un conduttore distante o irraggiungibile, ma come il vicino di casa capace di raccontare una battuta, emozionarsi davanti alla storia di un concorrente o scherzare sui propri errori. È questa autenticità, costruita in decenni di televisione, il segreto di una carriera così longeva e di un rapporto speciale con gli italiani. (di Paolo Martini)

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