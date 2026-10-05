Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Gb, emergenza su volo British Airways per Chicago: aereo rientra a Londra

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un volo British Airways, diretto da Londra a Chicago, ha dichiarato un’emergenza e invertito la rotta sopra l’Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo BA295, operato da un Boeing 777-200ER, era decollato da Heathrow alle 11.50 locali (le 12.50 italiane) ed era in volo da circa un’ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8mila metri di quota nell’arco di pochi minuti.  

Durante la discesa l’equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un’emergenza generale, e ha quindi effettuato un’inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Flightradar24 ha confermato che il BA295 ha “segnalato il codice 7700 ed è sceso fino a circa 2.700 metri sopra l’Irlanda”. Al momento non risultano feriti a bordo. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, presentati i libri di Mary Potenza, Luigi Salustri e Daniela Cococcia  

24 Novembre 2018

Migranti, Save the Children: circa 2mila minori arrivati con proprie famiglie nel 2025 via mare

3 Luglio 2026

Atreju, spunta Giambruno. La Russa contro Pd e M5S su premierato

15 Dicembre 2023

Mattarella e gli 80 anni della Costituente: “Capace di garantire indipendenza Italia, si affermarono diritti sociali”

25 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno