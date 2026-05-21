Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Danneggia auto con tre amici, arrestato a Milano l’attore di ‘Mare fuori’ Artem Tkachuk

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – È stato arrestato la scorsa notte a Rho, nel Milanese, Artem Tkachuk, l’attore di origine ucraina, volto della serie tv Rai ‘Mare fuori’. Il 25enne, insieme a tre amici di 18, 22 e 24 anni, stava danneggiando alcune auto parcheggiate in via Molino Prepositurale.  

Quando gli agenti delle Volanti del locale commissariato sono giunti sul posto, sorprendendo i quattro e trovando quattro utilitarie con specchietti divelti e paraurti ammaccati, Artem avrebbe iniziato a minacciarli, con frasi come “vi sfondo”. Per questo l’attore 25enne è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale, oltre che arrestato per danneggiamento come gli amici. Per tutti e quattro ci sarà il processo per direttissima. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Legge elettorale, giovedì nuovo round: tutti i nodi ancora aperti

6 Aprile 2026

Roma, neonato tra droga e rifiuti: madre denunciata, arrestato il compagno

9 Aprile 2026

Ardea, cadono massi dalla rocca: centro storico ancora a rischio

6 Novembre 2017

Al Domiziano, la Cina come passato futuro del calcio

13 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno