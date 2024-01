GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA PRESENTA I CAMP ESTIVI

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è lieta di presentare per l’estate 2024 due camp estivi: uno in montagna al Sestriere ed uno al mare in una location tutta nuova, Marina di Andora in provincia di Savona.

L’estate biancorossa sarà ricca di divertimento, due i camp previsti per i ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni che vogliono trascorrere le proprie vacanze immersi nella natura, giocando a pallavolo! Sarà l’occasione per giovani pallavolisti e pallavoliste per immergersi a 360° nel mondo del volley e del beach volley.

Se sei un giovane appassionato di pallavolo alla ricerca di un’esperienza straordinaria per perfezionare le tue abilità tecniche, vivere in un ambiente stimolante e fare amicizie con coetanei provenienti da tutta Italia #atuttogas Volley Camp è l’opportunità che stavi aspettando.

Grazie alla direzione tecnica degli allenatori professionisti di Gas Sales Bluenergy Volley sarà la crescita tecnico-tattica l’obiettivo primario del camp, senza dimenticare l’aspetto ludico della vacanza.

La giornata tipo sarà articolata in fasi dedicate alla tattica di gara e alla tecnica individuale, alternate da una visita di alcuni atleti della prima squadra e da momenti di svago, escursioni e serate a tema.

Per entrambi i camp i due ragazzi che si distingueranno maggiormente avranno la possibilità di allenarsi agli inizi di settembre con il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

DOVE

Il “Summit Volley Camp 2024” di Sestriere è riservato a tutti i ragazzi e ragazze dai10 ai 17 anni. Nel cuore delle montagne a Sestriere i giovani atleti avranno la possibilità di allenarsi in un ambiente unico circondati dalla bellezza naturale delle montagne e in un palazzetto esclusivo dotato di tre campi da pallavolo.

Il “Summer Volley Camp 2024 Alta Qualificazione” di Marina di Andora in provincia da Savona è riservato a tutti i ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni. Marina di Andora è un vero gioiello sulla costa ligure, il clima temperato favorisce l’allenamento sportivo offendo un’esperienza unica tra aria pulita e un paradiso costiero.

QUANDO?

Il “Summit Volley Camp 2024” del Sestriere si terrà dal 23 giugno al 29 giugno presso il Sestriere Sport Center. Il “Summer Volley Camp 2024 Alta Qualificazione” di Marina di Andora si terrà dal 30 giugno al 6 luglio presso il Colombo Village.

QUANTO COSTA?

Il costo di entrambi i camp è di 590 euro a partecipante. Per il “Summit Volley Camp 2024” e il “Summer Volley Camp 2024 Alta Qualificazione” la quota di partecipazione non comprende la quota trasporto di 75 euro che verrà garantito con partenza da Piacenza al raggiungimento di 50 iscritti.

Per maggiori informazioni scrivere a giovanili@youenergyvolley.it