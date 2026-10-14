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Gandolfo (Sirm): “Collaborazione medici e tecnici è da sempre binomio indissolubile”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “La collaborazione tra medici e tecnici è molto importante da sempre: è un binomio indissolubile nelle diagnostiche e nell’interventistica radiologica, ma anche in tutta l’area radiologica più estesa, dalla radioterapia alla medicina nucleare”. Lo ha detto Nicoletta Gandolfo, presidente della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), oggi a Milano all’incontro con la stampa ‘Radiologia: il gioco di squadra che fa bene ai pazienti. Medici radiologi e tecnici di radiologia: competenze diverse, un unico obiettivo’, all’interno del quale è stata rinnovata la collaborazione tra radiologi e tecnici. L’evento è stato organizzato dalla Società italiana di radiologia medica ed interventistica – Sirm e dalla Commissione di albo nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica – Tsrm. 

“È necessario rafforzare” la collaborazione. “Il cambiamento tecnologico, soprattutto con l’introduzione anche di nuovi software, imaging sempre più avanzato, nuovi device e intelligenza artificiale, impone dei cambiamenti organizzativi – spiega Gandolfo – Pertanto, credo che questa collaborazione sia da rafforzare dal punto di vista organizzativo, lavorativo e culturale attraverso la formazione, la stesura di documenti, di linee guida e la decisione di percorsi comuni condivisi, ognuno per le proprie responsabilità e competenze”. 

“L’innovazione, in radiologia, galoppa – sottolinea la presidente Sirm – Oggi si parla molto di digitalizzazione, ma penso che ne siamo stati i pionieri: da anni, infatti, lavoriamo con macchine digitali e firmiamo con firme elettroniche. Nel nostro mondo è difficile stare al passo con una tecnologia che avanza sempre di più. Pertanto, è necessario creare competenze sempre più elevate per governare i processi, perché tutti questi strumenti sono utili, come l’intelligenza artificiale, ma vanno governati da professionisti competenti e, successivamente, è necessario costruire insieme modelli organizzativi che siano più efficaci, sostenibili ed equi per i pazienti. Il nostro obiettivo comune è dare un’offerta qualitativamente e quantitativamente migliore”, conclude. 

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