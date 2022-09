Furto in un grande negozio al centro storico, arrestato 33enne a Roma

Un 33enne peruviano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri perché gravemente indiziato di furto aggravato. L’uomo è stato notato da un addetto alla sicurezza di un megastore di via Due Macelli, al centro storico di Roma, mentre asportava diversi capi di abbigliamento ed è stato bloccato dai militari, immediatamente giunti a seguito della richiesta pervenuta al 112. L’arrestato è stato trovato in possesso di uno zaino con all’interno una schermatura artigianale per eludere il sistema anti taccheggio, dove aveva occultato la refurtiva del valore di 2.320 euro.

L’arresto è stato convalidato e, nei confronti dell’uomo è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma. Nel corso dei controlli eseguiti al centro della città i carabinieri hanno arrestato nell’ultimo mese 44 persone e ne hanno denunciate 40 per furti di varia natura: nello specifico si tratta di 19 persone arrestate per taccheggio, 3 per furto su auto, 18 per borseggio, 3 per rapina e uno per furto in abitazione.

