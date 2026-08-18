Furto delle opere di Antonello da Messina, museo riapre al pubblico: continuano le indagini

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Ha riaperto al pubblico il museo regionale Accascina di Messina, dopo il furto di Ferragosto quando ignoti hanno portato via dei dipinti di Antonello da Messina.

Il museo regionale è rimasto chiuso ieri per ulteriori sopralluoghi degli inquirenti che indagano sul furto.

Ieri, lunedì 17 agosto, gli inquirenti i della squadra mobile e i carabinieri del nucleo tutela Beni Culturali hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via le opere dal museo regionale di Messina. Il mezzo è stato trovato in una zona priva di telecamere.

Nella notte di Ferragosto sono state portate via tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte, ‘Madonna col bambino’ e ‘Francescano in adorazione’, da un lato, ‘Ecce homo’, dall’altro. Nel corso della fuga, gli autori del furto hanno abbandonato, in prossimità della recinzione del museo, le altre due tavole del Polittico.

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