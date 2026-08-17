Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Furto al MuMe di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura

MESSINA (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale Accascina. Agenti della Squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere.
Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Messina, hanno seguito il mezzo attraverso le immagini della videosorveglianza fino al punto in cui se ne perdono le tracce. L’ipotesi è che i ladri abbiano effettuato un cambio d’auto, trasferendo le opere su un altro mezzo.
Il furgone è stato trasferito alla Polizia scientifica per la ricerca di impronte e altre tracce. Intanto, le immagini interne al museo mostrano i due malviventi, con caschi integrali neri e abbigliamento scuro, mentre entrano da una porta laterale e si dirigono verso la sala del Polittico di San Gregorio. Gli investigatori non escludono la presenza di un basista.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giulia Cecchettin, genitori di Turetta: “La sua testa ha smesso di funzionare, maschilismo non c’entra”

22 Novembre 2023

Harpantidis (Pmi): “Mercato nero frena investimenti e filiera legale”

3 Giugno 2026

Torvaianica, domenica 9 maggio evento di pulizia spiaggia e fondali con Care The Oceans e Asd Akun Island

5 Maggio 2021

Cina, capacità di stoccaggio energetico di nuova generazione +61% a fine giugno

31 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno