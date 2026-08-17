Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Luigi Mangione, processo rinviato dopo la dichiarazione di colpevolezza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il processo per omicidio di Luigi Mangione, che ha ammesso di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco il dirigente statunitense, il ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, sarà rinviato dopo la sua dichiarazione di colpevolezza. Lo stabilisce un’ordinanza, depositata oggi, che sposta al 18 dicembre la prima udienza del procedimento, inizialmente prevista per settembre. 

 

Mangione si è dichiarato colpevole venerdì scorso e i procuratori hanno annunciato che chiederanno l’ergastolo. L’imputato era accusato di stalking federale e di omicidio nel sistema statale di New York, ma la difesa ha chiesto di ritirare le accuse statali per evitare un doppio processo sulla stessa condotta. 

Sia le accuse di stalking che quelle di omicidio potrebbero comportare una condanna all’ergastolo. Altre due accuse federali, che prevedevano la pena di morte, sono state archiviate da un giudice a inizio anno. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma: rischia la chiusura il centro interculturale Celio Azzurro

14 Marzo 2023

“Michelle Obama è un uomo”, l’insulto del lottatore dal ring alla festa di Trump

15 Giugno 2026

Ancora maltempo poi arriva il caldo, picchi fino a 30 gradi

16 Maggio 2026

Trump all’Iran: “Ultima chance per un accordo”. E rilancia la riapertura di Hormuz entro oggi

4 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno