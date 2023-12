Dal 22 dicembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Fuori di me”, il primo ep di Simone Romano realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE all’interno delle “NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2022 – 2023”.

“Fuori di me” è un disco pieno di generi e sonorità diverse che mettono alla luce tutte le sfumature dell’artista, un piccolo viaggio tra i problemi sociali, ansie d’amore, accettazioni e voglia di rivalsa, un mix tra la musica elettronica e il pop italiano, il disco di Simone trova il filo conduttore per collegare tutto senza tralasciare nulla alle spalle. Testi semplici ma d’impatto che possono quindi rispecchiare tutti.

L’EP formato da 5 tracce è un’opera curata per far si che in ogni secondo, chi l’ascolta, possa sentirsi capito.

Commenta l’artista a proposito del nuovo progetto: “Se ogni canzone fosse una serie TV, Fuori di Me è la stagione completa che tocca tutti gli argomenti della società: amicizie, amori, divertimento, paure, ansie e accettazione.”

TRACK-LIST:

Spento

Diluvio universale

Dante

Fuori di me

1953

Il videoclip dell’omonimo singolo trasmette indifferenza e libertà emotiva con passione attraverso la musica e l’arte visiva. Tutto il concept del video è racchiuso in una palette di colori vivaci, creando una visione affascinante e contrastante di emozioni umane. L’eleganza e la sportività̀ vengono mischiate alla perfezione in un mood pop-punk aggressivo ma melodico rispecchiando l’identità̀ dell’artista. Attraverso una sequenza di scene emozionanti, vi porteremo in un mondo in cui il protagonista cerca la sua libertà emotiva, circondato da un’atmosfera vibrante di colori che vi terranno attaccati allo schermo.

Biografia

Simone Romano è un giovane cantautore di 23 anni, studia canto con il Mastro Paolo Li Rosi con il quale collabora a vari progetti artistici.

Intraprende lo studio di vari strumenti come: chitarra, pianoforte e basso. Così dà vita alle sue canzoni, che sono un mix tra la musica contemporanea pop-indie e il cantautorato italiano.

Nell’estate 2019 è uscito il suo primo singolo “Effetto Domino” e lo stesso anno è stato il vincitore assoluto de “Il Cantagiro” con la canzone intitolata “i miei quadri”. Ha fatto parte del cast nazionale dell’opera musical “Actor Dei” con la quale ha partecipato al tour invernale 2019/2020.

Il 31 Marzo 2023 è andato in onda un suo inedito su RaiRadio1.

Nell’estate 2023 ha aperto i concerti di Dolcenera, Morgan e lo spettacolo Emozioni con il Maestro Mogol.

Sempre nel 2023 sono usciti gli ultimi suoi due singoli: Spento e DANTE, brani che hanno anticipato l’uscita del primo ep di Simone Romano “Fuori di me” disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 22 dicembre 2023 realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE all’interno delle “NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2022 – 2023”.

