Ostia, si conclude la Manifestazione Eventi Natalizi 2022 patrocinata dal Comune

Nonostante le difficoltà di un bando in corsa, la Loups Garoux di Marta Bifano e Gabriele Sisci e la collaborazione di Emiliano Bellei, ha vivacizzato la cittadina con eventi in ogni angolo per bambini e anziani dal 22 di dicembre fino a stasera. Da Piazzetta Tor San Michele con la Compagnia Brucotondo di Marcello Muccelli e Orietta Bernardi ed il Presepe vivente accompagnati dai canti sefarditi di Evelina Meghnagi,al Parco Manzù con lo spettacolo di Andrea Bizzarri ” Economy Quiz show” , ” I racconti di Babbo Natale” e “i racconti degli Elfi”a piazzetta San Leonardo e i tre giorni di palco a Piazza dei Ravennati dove si sono avvicendati personaggi di calibro nazionale:

Tony Esposito, Agostino Penna, Evelina Meghnagi, Maria Rosaria Omaggio con il polistrumentista Oscar Bonelli, Ida Sansone, Fioretta Mari, che oltre a deliziarci con la piece’ finale sul mondo delle favole è stata eletta Presidente della Giuria dei Talent.

Infatti il Palco dalle 15:00 alle 17:00 è stato aperto per tutti e tre giorni ai Talenti del Territorio, oggi 31 dicembre alle ore 17:00 saranno conferiti i Premi dalla Presidente Fioretta Mari ai giovani che si sono maggiormente distinti, la vincita oltre ad un attestato consiste in una segnalazione a Sanremo Giovani .La Giuria composta da Francesca Battista cantante e direttrice d’orchestra, Edoardo Velo attore di teatro cinema e televisione, Stefania Bifano produttrice cinematografica e televisiva, decreterà il migliore artista 2022.

L’organizzazione Loups Garoux Produzioni ha dimostrato in una sola settimana non solo le capacità organizzative ma soprattutto la resilienza di fronte alle difficoltà < la scelta di osare, svolgere un programma così folto è stato un atto di coraggio da parte della mia impresa e da parte dell’Amministrazione, Permessi, Siae, Questure, Service ma ce l’abbiamo fatta.Ringrazio tutti gli impiegati che hanno dimostrato con il loro impegno la loro professionalità!Purtroppo nonostante lo sviluppo delle tecnologie, la burocrazia italiana rallenta qualsiasi processo produttivo.Il pubblico si è riunito folto intorno ai nostri artisti, un solo rammarico non aver avuto il tempo materiale di pubblicizzare meglio gli eventi che si succedevano. La scelta è sempre quella Fare o non Fare le cose, e a dispetto di chi vuole sempre BLOCCARE le iniziative culturali per fini diversi dagli orizzonti culturali , abbiamo risposto soprattutto con il Concerto del 29 dicembre di Tony Esposito ed Agostino Penna che ha riscaldato Piazza dei Ravennati . Ieri sera vedere le famiglie e i bambini ballare sotto il palco dove Elena de Razza e Gino Hohl suonavano le loro canzoni di Walt Disney insieme alle mascotte di Buffolandia mi ha fatto capire con commozione che valeva la Pena!!>