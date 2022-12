Ieri è uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo della compositrice e pianista Veronica Rudian, Il Cammino prodotto da Life for music.

Veronica, dopo l’album Luce, con Il Cammino apre la strada al nuovo album che arriverà in primavera insieme a tanti nuovi progetti.

Veronica è nata in Liguria e per lei, l’ispirazione arriva dall’osservazione del mare, con il suono delle onde, ma anche dai sogni che le regalano intuizioni improvvise, perché la notte è un momento magico, il suo momento. La notte è silenziosa e la musica ha un suono diverso e la melodia diventa più chiara e magica. La sua musica libera da qualunque “catalogazione”, abbraccia stili diversi dal jazz, al pop, alla classica, melodica, celtica e per lei, sinonimo di libertà.

Il Cammino è un brano nato al termine dell’estate in uno dei tanti momenti ispirati e conferma la sua naturale attitudine a scrivere musica cinematica con qualcosa di nuovo come dichiara la compositrice:

“Una melodia romantica che è una sorta di viaggio attraverso i miei pensieri. Un brano che parla di speranza e positività, con note che si susseguono trascinandoci nelle nostre riflessioni, in quei momenti in cui vediamo scorrere tutta la nostra vita. Un bel ritmo, come ad accompagnare i nostri passi in un ideale cammino attraverso i giorni della nostra vita. Rispetto ad altre composizioni non c’è quel velo malinconico che solitamente caratterizza i miei brani, tuttavia, non perde la sua natura cinematica. Ha inoltre il compito di introdurre il mio nuovo album che sarò felice di condividere con il mio pubblico nella primavera del 2023 insieme a tante novità…”.

Veronica Rudian, sembra provenire dalla luna, eppure ha radici che affondano nella terra e nelle cose semplici della natura. La sua musica, istintiva e dal carattere forte, sembra contrastare con il suo aspetto etereo e fragile, ma quando posa le mani sulla tastiera, delicata e poi dirompente, dimostra tutta la sua potenza.

La Pianista venuta dalla Luna dopo il fortunato Tour Luce che l’ha vista suonare in tantissimi luoghi d’Italia, dalla Lombardia al Piemonte, in Calabria, nelle Marche, in Umbria, a Roma fino alla sua amata Liguria, dove chiude in bellezza il 2022 regalandoci Il Cammino che la proietta verso un nuovo e luminoso “viaggio” di cui al più presto ci renderà partecipi.