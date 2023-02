Frosinone: rider della cocaina a Sora, arrestato 22enne campano

Fisio fit

Era un rider in servizio di home delivery, il pusher arrestato lo scorso fine settimana dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile in collaborazione con i colleghi delle stazioni carabinieri di Casalvieri e Alvito. Erano appena passate le 19 circa, quando il 22enne di origini campane, ha iniziato il giro di consegne di cocaina a bordo del suo monopattino, ignaro che a seguirlo vi erano i carabinieri che già lo attenzionavano per comprendere le modalità con cui effettuava lo spaccio. Il controllo è scattato ancor prima che effettuasse una qualsiasi consegna, per non rischiare di trovarlo senza droga. Da una preliminare perquisizione sul posto, il giovane è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. Ironia del fatto, erano custodite all’interno dell’involucro delle sorprese del noto ovetto di cioccolato.

A seguito della perquisizione domiciliare, in un appartamento messogli a disposizioni da un suo parente, in una stanza, occultato dietro ad una paratia appositamente creata, è stata ritrovata una scatola di plastica con altre 31 dosi già confezionate di cocaina pronte per essere spacciate. Il peso complessivo della droga sequestrata è di circa 16 grammi La perquisizione terminava con il ritrovamento della somma di danaro in contante di 2.500 euro, in banconote da 50, 20 e 10 euro.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet