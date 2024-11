“Frecce incrociate” è il nuovo singolo di Morea

Da venerdì 8 novembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “FRECCE INCROCIATE”, il nuovo singolo di MOREA.

Il brano “Frecce Incrociate” scritto da Giorgio Sprovieri dopo un racconto di Morea affronta il tema delle difficoltà emotive e psicologiche, che molte persone attraversano in determinati momenti della loro vita. L’artista racconta una storia universale in cui ci si scontra con la sofferenza interiore e la sensazione di essere bloccata in una realtà̀ che sembra impossibile da cambiare. La canzone parla di depressione, di isolamento, e di come a volte la propria mente diventa la principale fonte di ostacoli diventando una sorta di auto-sabotaggio che sembra impossibile da evitare. Morea esplora il bisogno di ritrovare quella parte di sé che in passato era forte e determinata, capace di affrontare la vita con coraggio e resistenza. Il pezzo dal sound pop rock, si distingue per una lirica incisiva e una melodia avvincente. Gli arrangiamenti, curati da Roberto Cannizzaro e Salvatore Longobucco per Roka Music, sono avvolgenti e diretti, mentre l’apertura quasi atavica e profonda prepara ad un ritornello potente. I suoni di matrice rock, miscelati con archi e sintetizzatori moderni rendono il brano unico nel suo stile.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Durante la scrittura di “Frecce Incrociate” ci sono stati momenti di grande intensità emotiva, sia per me che per team di Roka Music. Ricordo il momento in cui stavamo cercando di rendere perfetta l’idea di quella “desolata libertà” di cui si parla nel testo. Eravamo tutti seduti in cerchio nello studio, e c’era questo silenzio carico di pensieri. Ognuno di noi stava ripensando a un momento della propria vita in cui si era sentito bloccato, intrappolato. Fu un momento quasi terapeutico, così tanto da scrivere subito dopo “sono ghiaccio che dà se non si scioglie mai” proprio per far capire il gelo e l’immobilità che si prova nel sentirsi soli, senza sapere cosa fare”.

Il brano “Frecce Incrociate”, spiega Roberto Cannizzaro, direttore artistico e CEO di Roka Music, simboleggia la lotta contro la sofferenza interiore e l’auto-sabotaggio, esprimendo la necessità di ritrovare la propria forza e resilienza in un ambiente rock tipico dell’artista.

Il videoclip di “Frecce Incrociate”, diretto da Massimo De Masi, invita a riflettere su come la sofferenza possa diventare un catalizzatore di cambiamento e rinascita, e su come la forza necessaria per superare le difficoltà risieda sempre dentro di noi, pronta a emergere nel momento più buio.

Morea interpreta tre diverse versioni di sé stessa: la ‘narratrice’, la figura triste e quella felice, che insieme raccontano un viaggio emotivo attraverso le sfide interiori della protagonista. La narratrice, la Morea di oggi, osserva il suo passato con la saggezza acquisita dalle esperienze vissute. La figura triste esplora la vulnerabilità, il senso di solitudine e la sensazione di essere intrappolati in un gelo interiore, alla ricerca di una se stessa più forte. Questa rappresentazione riflette la fatica emotiva, la paura e la lotta contro i propri demoni. Dall’altra parte, la figura felice, spensierata, incarna la speranza e la forza ritrovata, quel barlume di felicità che emerge solo dopo aver attraversato il buio. Queste tre personalità coesistono e si intrecciano, offrendo uno sguardo completo sulla resilienza dell’animo umano.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tPO6fzVc36E

Biografia

Anna Morelli, conosciuta nel mondo della musica con il nome d’arte Morea, è una talentuosa cantante italiana nata il 5 agosto 2004 a Cosenza. Il suo nome d’arte è un acronimo del suo nome e cognome, rappresentando un’identità musicale unica e riconoscibile.

Primi Anni e Inizio della Carriera: fin da bambina, Anna ha mostrato una passione innata per la musica. La sua carriera ha avuto un inizio promettente quando ha partecipato al concorso “Vocine Nuove di Castrocaro”, un’importante vetrina per giovani talenti. Durante questo periodo, ha avuto l’opportunità di prendere parte alla realizzazione di un videoclip con il noto cantautore Povia, un’esperienza che ha consolidato la sua determinazione a perseguire una carriera nella musica.

Successi e Riconoscimenti: il 2017 è stato un anno significativo per Morea. Ha vinto la categoria junior del “Cantagiro”, un concorso musicale di grande prestigio, e ha avuto l’onore di aprire lo spettacolo del Gran Gala di Natale di Albano, una leggenda della musica italiana.

Nel 2018, la sua carriera ha continuato a crescere. Ha aperto il concerto del famoso artista calabrese Mimmo Cavallaro e ha ottenuto il premio speciale al “Premio Katia Ricciarelli”, un riconoscimento che celebra i giovani talenti emergenti.

Collaborazioni e Sviluppo Discografico: nel 2021, Morea ha iniziato la sua attività discografica con l’etichetta Roka Music. Questo periodo ha segnato un’importante svolta nella sua carriera, permettendole di creare sia brani inediti che cover riarrangiate. Alcuni dei suoi titoli più noti includono “Cubo di Rubik”, “Amerò Me Stessa” e cover riarrangiate come ‘’E la luna bussò”.

Competizioni e Ulteriori Riconoscimenti: Morea ha continuato a partecipare a varie competizioni musicali, raggiungendo risultati notevoli. Nel 2022, è stata finalista del Tour Music Fest, un concorso che promuove i nuovi talenti musicali in Europa. L’anno successivo, nel 2023, ha ottenuto il secondo posto al Roma Music Festival, un riconoscimento importante che ha ulteriormente consolidato la sua reputazione. Sempre nel 2023, è stata semifinalista a Castrocaro, una delle competizioni musicali più prestigiose in Italia.

Stile Musicale e Influenze: Morea è conosciuta per la sua voce potente e versatile, capace di esprimere una vasta gamma di emozioni. Le sue canzoni spaziano tra vari generi, con un particolare focus sul pop e la musica leggera italiana. Le sue influenze musicali includono i grandi artisti pop nazionali ed internazionali, dai quali trae ispirazione per il suo stile interpretativo e per la scrittura dei suoi testi.

Dopo “Crudele”, “Frecce incrociate” è il nuovo singolo di Morea disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 8 novembre 2024.

Facebook | Instagram