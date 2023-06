Maze Cricket pubblica il video di “Sillage”

Il tutto parte con degli arpeggiatori sui quali si innesta il cantato suadente di Maze Cricket. In sottofondo anche una linea di basso per rendere il sound più corposo. Poi parte un altro arpeggiatore con kick dritto di accompagnamento. Poi ancora altra linea di basso in stile Moog ed altro kick per concedere una variazione all’incedere del pezzo. Ancora altre variazioni sopraggiungono in questa canzone dal ricco songwriting. Domina il cantato di Maze Cricket sia nel complesso che in fase di mixing, per alcuni tratti.

Il sound è di chiara appartenenza dream pop o space pop. Come non pensare ad artiste come Hana o Grimes. Ma viene da pensare pure a Chvrches senza dubbio…

Molto buono il LUFS come il master: il sound abbraccia l’ascoltatore..la canzone acquista potenza dopo il minuto con l’innesto di quella linea di basso marziale. Eccellenti sia il mixing che la distribuzione delle frequenze. Stupenda la dinamica del pezzo come è stupendo il mood sognante pertinente al genere dream pop.

Link al video di “Sillage”: https://www.youtube.com/watch?v=RAnumurQlIU

Secondo le parole dell’artista: “Ciò che ha ispirato questa canzone è stata la mia esperienza personale. Ho abbinato la natura nostalgica del mi maggiore con un suono pop ottimista per creare contrasto tra il messaggio della canzone e l’ambiente musicale. Un fatto divertente di questa canzone è che ne esistono diverse versioni e ho intenzione di pubblicarne alcune in futuro”.

Biografia:

Maze Cricket è un artista, cantante, cantautrice e produttrice con sede in Grecia. Dopo 18 anni come pianista da concerto Marina C ha sviluppato un progetto solista chiamato Maze Cricket per ritrarre un personaggio influenzato dall’era spaziale.

Durante la sperimentazione sul genere pop ed elettronico è stato sviluppato un suono specifico che l’artista chiama “Space Pop”. Maze Cricket ha scritto e prodotto 3 album in studio, 2 dei quali usciranno nel 2023-2024. Ha collaborato con artisti provenienti da Europa, Stati Uniti e Australia e sta anche scrivendo e producendo musica elettronica per progetti video e cortometraggi.

