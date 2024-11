Amici 24 pubblico infuriato, arriva l’eliminazione a sorpresa: tutti gli allievi spiazzati

Anticipazioni e curiosità sulla prossima puntata, di domenica 10 novembre, di Amici 24: un’eliminazione fa infuriare il pubblico.

Un vero e proprio colpo di scena ha caratterizzato l’ultima registrazione del talent show Amici, giunto alla sua ventiquattresima edizione.

Secondo quanto riportato da Superguidatv, la puntata del 10 novembre ha riservato sorprese inaspettate che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. Una delle novità più eclatanti riguarda la sfida persa da Sienna, allieva del maestro Emanuel Lo. Al suo posto è entrata Francesca, una nuova promessa nel mondo della danza.

Amici 24, anticipazioni della puntata di domenica 10 novembre

La puntata ha visto la presenza di ospiti illustri quali Giordana Angi, Cristiano Malgioglio e Veronica Peparini, affiancati da Ermal Meta nei panni di giudici per le categorie canto e ballo. Tra le esibizioni degne di nota spicca quella del cantante Ilan, allievo di Rudy Zerbi, che ha conquistato il pubblico con il suo inedito riuscendo a vincere la sfida proposta.

Le classifiche stilate dai giudici esterni hanno riservato grandi sorprese. Nel settore della danza Veronica Peparini ha espresso le sue preferenze assegnando i punteggi ai vari concorrenti: Alessio si è distinto per una coreografia assegnata da Alessandra Celentano mentre Alessia, nonostante un passo a due con Umberto Gaudino, si è trovata ultima in classifica dovrà quindi affrontare una sfida nella prossima puntata. Per quanto riguarda il canto Ermal Meta e Cristiano Malgioglio hanno valutato le performance dei cantanti: Luk3 si trova purtroppo all’ultimo posto della classifica e sarà lui ad andare in sfida nella prossima settimana.

Durante la registrazione sono stati assegnati compiti specifici ai concorrenti: Emanuel Lo ha richiesto ad Alessia una coreografia hip hop mentre Alessandra Celentano ne ha richiesta una neoclassica ad un altro allievo. Un errore clamoroso commesso da Rudy Zerbi durante l’assegnazione dei brani è stato uno degli imprevisti che hanno animato la puntata.

Nonostante alcune critiche mosse da Rudy Zerbi verso l’esibizione di Trigno su un brano degli 883, Ermal Meta si è detto non d’accordo lodando invece l’esibizione come una delle migliori. Complimenti sono stati rivolti anche a Senza Cri, Nicolò e Chiamamifaro per le loro performance eccezionali. Questa puntata di Amici 24 si conferma ricca di emozioni forti e colpi di scena che continuano a rendere il talent show uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dal pubblico italiano.