Francia-Iraq sospesa, pericolo fulmini a Philadelphia

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Francia-Iraq sospesa ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, la Nazionale transalpina ha sfidato quella mediorientale nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita che è stata interrotta per ‘pericolo fulmini’ a fine primo tempo.

A Philadelphia c’era allerta meteo per tutta la giornata, con la pioggia che è caduta copiosa durante la prima frazione, ma la situazione è peggiorata durante l’intervallo. Nel cielo americano sono spuntati dei fulmini ed è entrato quindi in vigore il rigido protocollo statunitense, che prevede la sospensione immediata della partita, con lo stadio che è stato evacuato.

“Una tempesta di fulmini si sta avvicinando”, è stato l’avviso spuntato sul maxischermo dello stadio di Philadelphia, che ha preceduto l’evacuazione dell’impianto. Ma quando ricomincerà la partita? Secondo il protocollo il match ricomincerà a 30 minuti dall’ultimo ‘avvistamento’ di fulmini in cielo.

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