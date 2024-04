Francesco Trunfio: quando una lettera si trasforma in un linguaggio universale come espressione d’arte che arriva alle emozioni

C’è chi dell’arte ne fa un vero e proprio modo di comunicare dando voce alle emozioni. Ognuno a modo suo, usando la propria grammatica dell’anima. Il nostro giovane artista, Francesco Trunfio, classe ’94 presentato oggi da Alessia Dei ideatrice, di Craving art, inizia il suo percorso giovanissimo esprimendosi nell’ambiente urbano cha ha plasmato la sua visione artistica. La sua storia ha radici profonde, già dall’adolescenza usa, come modo d’espressione i graffiti, vedendo nella street art quella necessaria forma di rinascita. È proprio questo mondo che lo spinge a trasformare la sua passione in un vero e proprio talento. La sua determinazione e il suo desiderio di perfezionare il suo stile e le sue conoscenze, lo portano ad intraprendere gli studi all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, sua città natale.

Dedito allo studio della calligrafia, che diventata il cuore pulsante della sua espressione artistica, utilizza come tecnica quella della ripetizione della scrittura in ogni sua forma sulle sue opere in modo armonico. Trunfio trasforma il segno calligrafico non in una parola, ma in un simbolo che vuole evocare al fruitore una sensazione nell’armonia d’insieme. In altre parole, dissocia il valore intrinseco delle lettere e delle parole mutandolo in un linguaggio universale che parla all’emotività delle persone, rendendolo davvero unico nel suo genere.

Trunfio trasforma così la sua arte in uno strumento che coinvolge lo spettatore in un viaggio visivo attraverso la propria introspezione rendendo universale un mezzo di comunicazione.

Il suo talento non finisce qui, oltre ad essere un artista è anche un grafico esprimendo la sua arte sia attraverso i graffiti ma anche su altri supporti in 2D e 3D.

Ha partecipato dal 2016 a numerose mostre in tutta l’Italia in cui ha esposto le sue opere durante prestigiosi eventi. In particolare a Catanzaro, ha preso parte a numerose manifestazioni artistiche significative tra cui Mani Festival, Giardini d’arte e Art Day.

È molto attivo e apprezzato anche sui social, sulla sua pagina di Instagram al nome mech.aka.coegraphics.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet