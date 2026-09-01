Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Francesca Neri, le prime parole dopo la morte di Silvano Loia: “Sono devastata dal dolore”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Sono devastata dal dolore”. Sono le poche parole che Francesca Neri ha affidato al ‘Corriere della Sera’ dopo la morte del compagno Silvano Loia, manager di Rai Way, annegato sabato pomeriggio nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, nel litorale viterbese. 

L’attrice si è chiusa nel dolore e ha scelto il silenzio in questo momento così delicato. La tragedia ha interrotto bruscamente la storia d’amore tra il manager e l’attrice. Una storia vissuta lontano dai riflettori. Con Silvano Loia, Francesca Neri aveva ritrovato l’amore e un nuovo equilibrio, nato dopo il lungo matrimonio con Claudio Amendola, durato circa 25 anni. 

Silvano Loia è annegato sabato 29 agosto. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non lo hanno visto tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Guardia costiera e il personale sanitario del 118. Dopo alcune ore il corpo è stato trovato in mare. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cina, nuovo volo diretto Xinjiang-Francoforte

2 Giugno 2026

Emicrania, contro stigma e ritardi diagnostici arriva il docufilm ‘Una vita a metà’

22 Giugno 2026

Piano Cronicità, Salutequità “Fondi e tempi certi o resterà sulla carta”

27 Settembre 2024

Terrorismo, allarme Germania: “Da cellula islamista possibili attentati a Natale e Capodanno”

24 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno