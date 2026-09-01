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Paura a Taormina per un vasto incendio: le fiamme raggiungono il centro abitato. Il sindaco: “La città brucia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Taormina brucia”. E’ il grido d’allarme lanciato dal sindaco di Taomrina Cateno De Luca dopo il vasto incendio che sta raggiunegendo anche il centro abitato. “Il fuoco- spiega il sindaco -partito da contrada Sant’Antonio, sotto una casa di riposo per anziani, e ha interessato finora contrada Zappulla e contrada Tirone”. In azione l’elicottero dei vigili del fuoco. “In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair”, dice il sindaco. Che aggiunge: “Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa”.  

“Stiamo intervenendo con la polizia locale per mettere in salvo una signora, che non vuole lasciare l’immobile, e i suoi cani”, dice poi in un video postato sulla propria pagina Facebook. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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