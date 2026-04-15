Frana a Niscemi, 13 indagati per disastro colposo

(Adnkronos) – Sono tredici le persone indagate dalla Procura di Gela (Caltanissetta) nell’ambito della inchiesta sulla frana di Niscemi (Caltanissetta) per disastro colposo. Lo ha detto il Procuratore capo Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa in Tribunale. Sono decine le audizioni condotte dalla magistratura, che ha sentito in questi mesi tecnici, funzionari e dirigenti, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Oggi la svolta con i 13 indagati.

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