Pmi, Colombo (Sace): “Con ‘Insieme 2025’ puntiamo ad aiutare 65mila imprese”

(Adnkronos) – "Siamo contenti di essere a Latina per l’evento 'Sace on tour', organizzato in collaborazione con Unioncamere – lo ha detto il Regional Manager Pmi di Sace, Fabio Colombo, a margine della tappa di Latina del Sace in tour che si è tenuto nel capoluogo pontino, sottolineando che i prossimi due appuntamenti si terranno il 30 novembre a Reggio Calabria e il 5 dicembre a Parma – Sono eventi formativi, dedicati principalmente alle PMI, utili per aiutare gli imprenditori a prendere consapevolezza di tutti i prodotti e servizi che il gruppo può offrire sul territorio. ”. “Con il piano industriale 'Insieme 2025’ abbiamo indicato che vogliamo dare un supporto strategico e forte alle piccole aziende italiane. Come Sace abbiamo già 40mila clienti Pmi e ne vogliamo raggiungere almeno 65mila entro il 2025. Per fare questo mettiamo a disposizione tutti i nostri prodotti assicurativi, come l’assicurazione del credito in Italia o all’estero; le garanzie finanziarie per lo sviluppo sui mercati internazionali sui mercati domestico; le garanzie Green per aiutare le aziende nello sviluppo sostenibile delle proprie attività; tutte le cauzioni e tutti i rischi della costruzione”, ha concluso Colombo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

