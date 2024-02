Forte maltempo e ciclone sull’Italia, domenica “un metro e mezzo di neve sulle Alpi”

(Adnkronos) – "Fine settimana ancora caratterizzato dal maltempo. Oggi, ultimo giorno di febbraio, temporali forti dalla Sicilia alla Calabria che si stanno spostando verso il centro e torneranno anche al nord, già alluvionato in questi giorni". Così all'Adnkronos il meteorologo Lorenzo Tedici spiegando come "le piogge saranno diffuse un po' su tutta l'Italia, domani in particolare al nord e al centro. Sabato la giornata migliora un poco, ci sarà qualche sprazzo di sole e le temperature non sono fredde, come sempre al di sopra delle medie stagionali tanto che abbiamo avuto tra i 20 e i 21 gradi a Napoli". "Domenica sarà la giornata peggiore, arriva un ciclone forte ed è previsto un metro e mezzo di neve fresca sulle Alpi di nord ovest tra la Valle d'Aosta orientale e l'alto Piemonte, – continua Tedici – Mentre sono previste piogge torrenziali a nord ovest dell'Italia, soprattutto verso la seconda parte della giornata, che colpiranno anche la Toscana e la Sardegna. Il tutto preceduto da scirocco con venti caldi e umidi". "Il ciclone che lunedì e probabilmente anche martedì ondeggerà ancora sull'Italia – conclude Tedici – non vede la fine di questo maltempo, tanto che, anche se è un po' presto per fare previsioni, la tendenza per la prossima settimana potrebbe essere un calo delle temperature: un colpo di coda dell'inverno con neve anche collinare al centro della Penisola". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)