Bancali usati e nuovi
Italia

Formazione, Net Forum: una rete attiva per trovare soluzioni innovative ai cambiamenti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il Net Forum è un processo continuativo di partecipazione di tutti gli attori, gli stakeholder della formazione e delle politiche attive del lavoro”. Lo ha detto Antonello Calvaruso, presidente del Net Forum, intervenendo a Firenze al laboratorio dedicato a competenze, filiere e territori. “Si compone di incontri territoriali tematici – ha spiegato – e quello di oggi a Firenze è sull’industria e sulle capacità degli attori che caratterizzano i sistemi industriali dei territori di fare rete, ma una rete che non sia triste, bensì una rete attiva di partecipazione e di concertazione, per ritrovare sempre soluzioni innovative soprattutto in un mondo che ha una forte accelerazione sui cambiamenti”. 

Secondo Calvaruso, il Net Forum attraverso il lavoro laboratoriale “facilita l’incontro” e consente di far emergere idee tra attori che spesso “partecipano allo stesso processo ma hanno linguaggi differenti”. 

Da Firenze, ha aggiunto, “ci aspettiamo che possa emergere questo tipo di meccanismo di collegamento tra quelli che sono i bisogni delle imprese e la necessità dei territori di fare tutt’uno delle dinamiche industriali per riportarle sui territori e generare un benessere che sia tanto un benessere individuale quanto diffuso e territoriale”. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Conference League, Roma-Trabzonspor 3-0: giallorossi si qualificano alla fase a gironi

26 Agosto 2021
progetti legati al Pnrr

Nettuno, continua la querelle tra il centro destra e Casapound. La replica del candidato Alessandro Coppola

24 Aprile 2019
amianto

Lotta contro l’amianto, si riparte dalla Campania

14 Maggio 2023
rialzo del fatturato industriale

Codacons, i partiti non hanno soluzioni e proposte per consumatori e utenti

22 Agosto 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno