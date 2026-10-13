Bancali usati e nuovi
Italia

Fontana: “”Eicma ha grande valore per la nostra Regione””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“Eicma ha un grandissimo valore per la nostra Regione perché è una manifestazione che riesce a portare il mondo delle due ruote in Lombardia e ci permette di presentare tutte le eccellenze della nostra produzione. Si tratta quindi di un momento particolarmente importante”. Sono le parole di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, oggi a Palazzo Lombardia a Milano alla conferenza stampa di presentazione di Eicma 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Rho Fiera.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Bari, 11 arresti e tre fermi per gli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo

5 Maggio 2026

Sanità, Aurigemma “Puntare su prevenzione e medicina territoriale”

18 Marzo 2026

Scuola, con il rinnovo del contratto aumenti e arretrati per i docenti

24 Febbraio 2026

Anzio, il Re del Belgio attracca al Porto

24 Agosto 2019
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno