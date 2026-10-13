Fontana: “”Eicma ha grande valore per la nostra Regione””

“Eicma ha un grandissimo valore per la nostra Regione perché è una manifestazione che riesce a portare il mondo delle due ruote in Lombardia e ci permette di presentare tutte le eccellenze della nostra produzione. Si tratta quindi di un momento particolarmente importante”. Sono le parole di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, oggi a Palazzo Lombardia a Milano alla conferenza stampa di presentazione di Eicma 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Rho Fiera.