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Difesa e AI, De Luca (ConnectED Mind): “La mente umana è sempre più un campo di battaglia’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“La competitività strategica non riguarda più la conquista dei domini tradizionali come terra e aria, ma anche il dominio del cyberspazio e ancora di più il dominio cognitivo. La mente umana diventa sempre più un campo di battaglia di potenze straniere anche ostili.” Queste le parole di Valerio De Luca, presidente di ConnectED Mind e direttore della Spes Academy, durante l’evento intitolato “Difesa e intelligenza artificiale: Rheinmetall e Connected Mind insieme per la sicurezza cognitiva”, a Roma.

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