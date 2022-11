FIUMICINO, PD LAZIO: NO A DISPARITÀ TRATTAMENTO TRA OPERATORI

“Come PD abbiamo sempre posto attenzione all’aeroporto intercontinentale di Fiumicino in quanto risorsa economica del territorio e fonte di lavoro per decine di migliaia di lavoratori. Le risorse economiche messe in campo per l’ampliamento e la nuova area di imbarco porteranno certamente nuove assunzioni ma va posta attenzione ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, alla sicurezza e soprattutto alle condizioni di lavoro che devo rimanere dignitose per tutti”.

Così in una nota Rocco Lamparelli responsabile della Mobilità PD Lazio: “I lavori di riqualificazione dell’hub, che si appresta ad accogliere milioni di turisti e pellegrini per gli Eventi in programma e il Giubileo, apportano miglioramenti lato sostenibilità ambientale e aumenteranno la qualità dei servizi di accoglienza dei passeggeri. Chiediamo a ADR massima attenzione al Trasporto Pubblico Non di Linea, assett strategico che integra e sostiene il trasporto pubblico, affinché siano potenziati e parimenti valorizzati i servizi svolti da NCC e taxi e garantita la stessa visibilità agli operatori con la creazione di linee direzionali dedicate. Inoltre chiediamo ad ADR di coinvolgere le tutte associazioni delle categorie, quali interlocutori preposti, fin dalla fase di pianificazione dei progetti affinché siano recepite, fin da subito, le ottimali condizioni di operatività a beneficio dell’utenza” conclude Lamparelli.

