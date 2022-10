Fiumicino: la fanfara della Polizia di Stato si esibisce all’aeroporto

Grande successo oggi a Fiumicino per il concerto della fanfara della Polizia di Stato. Nella cornice della nuova area di imbarco A per i voli nazionali e Schengen del Leonardo da Vinci, 40 elementi si sono esibiti in brani classici e moderni sotto gli occhi piacevolmente stupiti di passeggeri e operatori. La Fanfara, diretta dal Maestro Secondino De Palma, ha eseguito molti brani, fra cui “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, Massimo Ranieri in concert, “La pantera rosa” di Henry Mancini, Sanremix 2022, The Maneskin Rock e si è conclusa con l’esecuzione della marcia d’Ordinanza della Polizia di Stato “Giocondità” di Giulio Andrea Marchesini e con l’Inno Nazionale “Fratelli d’Italia” di Michele Novaro. In questi anni le note della fanfara sono risuonate negli splendidi scenari delle piazze e dei teatri di tantissime città italiane e quest’oggi in un aeroporto internazionale che si è fatto testimone della promozione e la diffusione dei valori che la fanfara vuole rappresentare, ovvero la legalità attraverso la cultura musicale.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...