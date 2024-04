Fiumicino – Il Sindaco inaugura il nuovo tratto di pista ciclabile lungo l’argine del Tevere

Il Sindaco Mario Baccini ha inaugurato ieri mattina, a Fiumicino, il tratto di pista ciclabile, lungo l’argine del Tevere, che si estende per 2.850 metri fino al confine con il Comune di Roma, costeggiando la via Portuense, per un percorso complessivo di 7 km.

Presenti il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, il consigliere della Città metropolitana, Nicoletta Irato, gli Assessori Federica Poggio e Raffaello Biselli ed il Consigliere Regionale, Michela Califano. “Il progetto interprovinciale mira a servire tutto il territorio comunale per connettere Fiumicino con Roma e Civitavecchia. Il prossimo progetto, nell’ambito della mobilità sostenibile, e’ quello costiero che collegherà Fregene con Focene. – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini dopo il taglio del nastro. – Oggi inauguriamo un tratto di ciclabile grazie ad un lavoro che parte da lontano al quale stiamo dando continuità.” ha concluso il Sindaco Mario Baccini.

“Ringrazio tutti gli uffici che si sono spesi per portare a termine questo progetto per il quale è stato necessario mettere in moto la macchina burocratica collaborando sinergicamente per la conclusione di questo importante progetto. Con la stessa ambizione ed operosità stiamo portando avanti tutte quelle opere che daranno lustro alla nostra mettendo in risalto le meraviglie sparse lungo tutto il nostro territorio, da nord a sud.” ha sottolineato l’Assessore Onorati.