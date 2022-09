Fiumicino: controlli al “Leonardo da Vinci”, sanzionato Ncc abusivo, multa da 2 mila euro

Non conosce sosta l’attività dei carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma per contrastare ogni forma di illegalità e abusivismo nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Presso il Terminal 3 “Arrivi”, infatti, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, i militari hanno sanzionato un autista, addetto al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, sorpreso mentre procacciava, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito all’interno dello scalo. L’abusivo è stato sanzionato amministrativamente per un importo totale di 2.064 euro. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando provinciale dei carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

