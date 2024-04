Fiumicino – 25 aprile al Salsedine Expo “International Grooming Show Canine Chic”

Il 25 aprile presso il Salsedine Expo, via della Scafa 146, si terrà l’“International Grooming Show Canine Chic”, un evento dedicato alla cura ed alla tolettatura degli animali, durante il quale esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e tecniche per mantenere i cani in condizioni ottimali di bellezza e salute. Durante l’incontro saranno presentati approfondimenti su diverse pratiche di grooming, come la modellatura del pelo specifica per varie razze e stili. Un’opportunità per gli appassionati e professionisti del settore per imparare e condividere le migliori pratiche nel campo della tolettatura.

I lavori apriranno alle ore 10.30 con l’intervento dell’Assessore ai diritti per gli Animali, Monica Picca e proseguiranno fino alle ore 19, orario previsto per la consegna degli attestati. L’evento, patrocinato dal comune di Fiumicino, sarà ad ingresso libero.