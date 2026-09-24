Fitwalking for Ail, camminata solidale a sostegno di pazienti con tumori del sangue

(Adnkronos) – È in calendario per domenica 27 settembre Fitwalking for Ail 2026, la camminata solidale non competitiva promossa da Ail–Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. La decima edizione dell’iniziativa che vedrà migliaia di persone, da Nord a Sud, in 40 città italiane, camminare fianco a fianco, è stata presentata oggi a Roma.

“La Fitwalking for Ail è un appuntamento che, anno dopo anno, cresce e coinvolge un numero sempre maggiore di città e di persone. Quest’anno saranno ben 40 le città italiane che cammineranno insieme per sostenere la lotta ai tumori del sangue, un segnale concreto della forza e della partecipazione che questa iniziativa ha saputo costruire nel tempo – afferma Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail – Dieci edizioni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto raccontano un percorso di crescente consapevolezza e solidarietà. Camminare insieme significa sostenere la ricerca scientifica, garantire assistenza ai pazienti e alle loro famiglie e promuovere, al tempo stesso, uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente. La crescita delle città coinvolte – aggiunge – dimostra quanto questi valori siano condivisi e quanto sia importante continuare a fare rete, unendo territori e comunità in un grande gesto collettivo. La Fitwalking for Ail si inserisce nel progetto ‘Ambiente e salute’, perché siamo convinti che la cura della persona passi anche dalla cura dell’ambiente in cui vive, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. È un appuntamento che, da dieci anni, ci ricorda che solidarietà, salute e sostenibilità possono davvero camminare fianco a fianco”.

La Fitwalking for Ail – riferisce una nota – è un’importante iniziativa per raccontare i risultati raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiarli quindi alla pratica del movimento fisico. L’iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, continua a essere una speciale occasione per i pazienti e gli ex pazienti per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo movimento e attività fisica. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili.

Dal 28 settembre all’11 ottobre 2026 è inoltre prevista la Fitwalking for Ail Digitale, una sfida solidale che unisce i dipendenti di BeOne, Kyowa Kirin e TeleConsul Editore in una gara di solidarietà aziendale per trasformare i propri passi in un aiuto concreto a favore dei pazienti con tumori del sangue e delle loro famiglie. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per promuovere salute, spirito di squadra e responsabilità sociale d’impresa, dimostrando come la collaborazione tra aziende e Terzo Settore possa generare un impatto positivo per la comunità.

Forma di praticare il cammino alla portata di tutti, il Fitwalking – in inglese letteralmente ‘camminare per la forma fisica’ – è il denominatore comune per tutte le attività motorio-sportive, per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute e per il benessere. Avvicinarsi alla tecnica del fitwalking significa rendere il modo di camminare sufficientemente efficace da potersi muovere a una elevata velocità mantenendo una gestualità naturale.

La camminata solidale di Ail ha il patrocinio di Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore della Marina, Coni–Comitato olimpico nazionale italiano, sport e salute, atletica italiana–Federazione italiana di atletica leggera, Cip– Comitato italiano paralimpico, Aia–Associazione italiana arbitri, Aics–Associazione italiana cultura sport, Csi– Centro sportivo italiano e Fiasp–Federazione italiana amatori sport per tutti. Dettagli su location, orari di partenza e su come partecipare consulta sul sito fitwalking.ail.it/.

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