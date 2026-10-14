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Feyenoord-Como, che beffa per Sanchez: il pallone deviato va sul palo carambola sulla sua gamba e finisce in rete

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il Como va ko 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League. Particolarmente sfortunati i lariani in occasione del gol del 3-1. La malasorte si accanisce su Sanchez, protagonista suo malgrado di un episodio incredibile. Moussa calcia in porta, Ramon devia il pallone e la traiettoria cambia improvvisamente. La palla sbatte sul palo, lasciando ancora una speranza di salvezza. Ma il peggio deve ancora arrivare. Sanchez si distende in volo per tentare la parata, cercando disperatamente di evitare il gol. Il pallone, però, gli carambola sulla gamba e finisce in rete. Una sequenza rocambolesca, difficile da immaginare e ancora più dura da digerire. Il portiere fa il possibile, ma viene tradito da una deviazione e da un rimpallo maledetto. Per lui non c’è nulla da fare: la palla supera la linea nonostante il tentativo disperato. 

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