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Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Palma d’oro d’onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima della proiezione di ‘Volo notturno per Los Angeles’, il suo primo film da regista. ”Non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio”, ha detto un Travolta visibilmente emozionato, stringendo la statuetta tra le mani. Per lui, questo riconoscimento è ”oltre l’Oscar”, una statuetta che non ha mai vinto, pur avendo ottenuto due candidature nel corso della sua carriera. 

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