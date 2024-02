Sanremo 2024, Geolier: “Ieri primo? Aspettiamo la fine per festeggiare” – Video

(Adnkronos) – "Dire che me l'aspettavo è un parolone. Sono contento. Ho detto ai ragazzi mi raccomando, se siamo primi non fate casino. Perché sapevo che era la seconda serata, non è finita. I ragazzi si sono fatti mille chilometri, sono venuti da me per festeggiare ma è ancora lunga, dobbiamo arrivare a sabato". A dirlo è Geolier che parla dentro 'Pizzeria 61', locale che il rapper napoletano dominatore delle classifiche 2023 ha 'allestito' a Sanremo come quartier generale e dove ha accolto i giornalisti per fare due chiacchiere. Geolier commenta il risultato della top five di ieri sera, risultato delle preferenze espresse da radio e televoto, che lo ha visto in testa davanti a Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood. L'affollamento di giovanissimi davanti all'entrata di 'Pizzeria 61' parla di un amore viscerale dei suoi fan. E la vittoria è un sogno che Geolier non vorrebbe, nel caso in cui accadesse, tenere per sé. "Voglio vincere per Napoli, per i ragazzi, per la mia famiglia – spiega – Siamo in tantissimi. Se perdiamo, perdono un sacco di noi, se vinciamo vincono un sacco di noi. E' anche più bello vincere quando hai qualcuno con cui condividere la vittoria. La sconfitta fa meno male se la condividi con più persone". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

