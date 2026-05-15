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Darderi ko a Roma, è Ruud il primo finalista

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Termina in semifinale l’avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L’azzurro – testa di serie numero 18 del tabellone – si arrende in due set di fronte al norvegese Casper Ruud, 23esimo favorito del seeding, in un match condizionato anche da un’interruzione di quasi due ore per pioggia. Pesante il 6-1 6-1 – in un’ora e cinque minuti di gioco – subito da Darderi, che ha pagato le fatiche degli ottavi di finale, vinti in rimonta contro il tedesco Zverev, e della battaglia dei quarti, dove ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Jodar.
Ruud tornerà nella top 20 Atp al termine del torneo e aspetta in finale, la prima per lui a Roma, il vincente del match di stasera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
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