Festa della Mamma, Artemisia in prima linea: boom di adesioni per la prevenzione gratuita a Ronciglione

Si è conclusa con un’ampia partecipazione la prima tappa del programma di prevenzione gratuita dedicato alla salute delle donne, svoltasi oggi a Ronciglione. L’iniziativa, che ha previsto Pap-test e screening infettivologici (HIV, HCV e sifilide) aperti anche agli uomini, ha registrato adesioni superiori alle aspettative, confermando l’efficacia di un modello di prevenzione di prossimità capace di facilitare l’accesso ai controlli essenziali.

Le donne che hanno partecipato al Pap-test hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione, l’accoglienza e la qualità del servizio. Accanto all’esame clinico, il personale della Fondazione Artemisia ha garantito un’attività strutturata di ascolto e informazione, creando uno spazio protetto per affrontare temi legati alla salute femminile.

Significativa anche la partecipazione agli screening infettivologici, estesi all’intera comunità. Gli operatori della Fondazione Villa Maraini hanno affiancato all’attività diagnostica un percorso informativo sulle malattie a trasmissione sessuale, sulla PrEP e sul principio U=U (Undetectable = Untransmittable), utilizzando un linguaggio chiaro e accessibile per promuovere consapevolezza e contrastare stigma e disinformazione.

La giornata ha evidenziato come la prevenzione, quando resa concreta e vicina ai cittadini, diventi uno strumento reale di equità sanitaria, capace di intercettare bisogni spesso inespressi, soprattutto tra le fasce più fragili.

Il Pap-test è stato eseguito da personale qualificato della Fondazione Artemisia, secondo gli standard clinici della rete Artemisia Lab, mentre gli screening infettivologici sono stati curati dagli operatori della Fondazione Villa Maraini, realtà con consolidata esperienza nella diagnosi precoce e nella tutela della salute pubblica.

“Prevenzione, appropriatezza e solidarietà: questo significa mettersi davvero al servizio delle persone”, ha dichiarato Mariastella Giorlandino.

Il prossimo appuntamento è in programma a Caprarola il 10 maggio, seguito dalle tappe di Capranica e Sutri il 17 maggio. Il progetto prosegue così un percorso che coniuga etica, prossimità e qualità clinica, portando servizi essenziali direttamente nelle comunità. Un’iniziativa nata in occasione della Festa della Mamma, ma estesa all’intera popolazione grazie all’apertura degli screening anche agli uomini.