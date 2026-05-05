Bancali usati e nuovi
Italia

AI, l’analisi: “Competenze e divario di genere, perché il vero rischio è restare indietro adesso”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
Lettura di 2 minuti

(Adnkronos) – “Il dibattito sull’Intelligenza artificiale sta accelerando su scala globale, eppure sistemi educativi, competenze e cultura dell’innovazione procedono a velocità diverse nei singoli Paesi. In Italia, il rapporto tra scuola, tecnologia e trasformazione digitale evidenzia un ritardo strutturale che incide sulla capacità di affrontare i cambiamenti in corso e quelli futuri. I dati relativi ai percorsi ICT mostrano ancora uno squilibrio significativo nella presenza femminile (in Italia le ragazze rappresentano solo il 15,7% di chi intraprende percorsi ICT), in uno scenario in cui la formazione fatica ad allinearsi ai trend internazionali legati all’Intelligenza Artificiale e alla crescente domanda di competenze digitali”. Questa l’analisi di Darya Majidi, ceo di Daxo Group e fondatrice e presidente onoraria di Donne 4.0 

“L’AI – spiega – incorpora scelte, priorità e visioni del mondo. Per questo, la qualità e la diversità di chi la sviluppa diventano determinanti per il risultato finale. Una partecipazione limitata riduce la complessità e l’efficacia delle soluzioni sviluppate, con effetti che non restano confinati al piano tecnologico. Il divario di genere assume così una dimensione economica e industriale, oltre che sociale, perché incide direttamente sulla capacità di innovazione dei sistemi produttivi”. 

“Il tema – osserva – riguarda anche la consapevolezza collettiva rispetto alla portata di questa trasformazione. Le competenze legate all’AI stanno già ridefinendo il lavoro in molti settori, rendendo centrale la capacità di comprendere e governare questi strumenti fin dalle fasi formative. Persistono tuttavia percezioni culturali che continuano a distanziare le ragazze da questi ambiti, considerandoli ancora poco accessibili o tradizionalmente maschili. Un approccio che non riflette più la realtà dei mercati del lavoro e che rischia di limitare l’espressione di una parte rilevante del talento disponibile”. 

 

“Questo aspetto – commenta Darya Majidi – appare ancora più critico se si considera che, nei percorsi scolastici, le ragazze mostrano spesso performance pari o superiori ai coetanei in molte discipline. Escluderle, o non incoraggiarne pienamente la partecipazione nei settori tecnologici, non è quindi solo una questione di equità, ma anche di efficacia: significa rinunciare a una quota significativa dei talenti più preparati”. 

“In questo scenario – sottolinea – iniziative educative rivolte alle nuove generazioni contribuiscono a creare occasioni di avvicinamento concreto all’AI e al settore ICT per i talenti femminili. Ne è un perfetto esempio AIxGIRLS, il campus estivo, con costi interamente coperti, rivolto a studentesse delle scuole superiori e pensato per avvicinare le giovani alle competenze chiave del futuro attraverso un’esperienza immersiva che integra formazione tecnica, orientamento e role modelling”. 

“La quinta edizione – ricorda – aprirà le candidature dall’11 maggio al 15 giugno e coinvolgerà 20 studentesse di quarta superiore provenienti da tutta Italia, che parteciperanno al programma dal 19 al 25 luglio a Volterra. Un’iniziativa che si inserisce in un ecosistema più ampio di interventi necessari a colmare il divario tra formazione e innovazione e che, nel tempo, ha già prodotto risultati tangibili: oltre la metà delle partecipanti ha infatti scelto di proseguire il proprio percorso di studi in ambito STEM. La transizione digitale è un processo già in corso e richiede un cambio di prospettiva diffuso. La capacità di preparare le giovani donne a questo scenario avrà un impatto diretto sulla competitività del sistema Paese nei prossimi anni”. 

lavoro/dati

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
Lettura di 2 minuti
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sib: “Con il maltempo torna il problema delle mareggiate sulle coste”

5 Novembre 2022

CIVITAVECCHIA DAL 25 MAGGIO CON LA RIAPERTURA SU SEI GIORNI DELLA SEDE DI AURELIA DI CIVITACVECCHIA TORNANO OPERATIVI

21 Maggio 2020

Settimana di Festeggiamenti in onore dei Beati Patroni S.Anna e Gioacchino , il programma degli appuntamenti del Centro Ecumenico di Lavinio .

23 Luglio 2017
Calciomercato

A MILANO LA CHIUSURA UFFICIALE DELLA SESSIONE ESTIVA DEL CALCIOMERCATO 2023-2024

16 Agosto 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno