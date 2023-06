Norse Atlantic Airways celebra il volo inaugurale tra Roma e New York JFK

Si è svolto all’aeroporto di Roma Fiumicino l’evento per celebrare il volo inaugurale di Norse Atlantic Airways, la pionieristica compagnia aerea low-cost a lungo raggio, che, a partire da oggi, opererà un volo giornaliero da Roma e New York JFK.

I passeggeri in cerca di un viaggio indimenticabile tra queste destinazioni iconiche hanno quindi adesso l’opportunità di sperimentare il servizio eccezionale, le cabine confortevoli e il valore unico di Norse Atlantic Airways: con i voli giornalieri, potranno inoltre godere di una maggiore flessibilità e convenienza nella pianificazione dei loro viaggi transatlantici.

“Siamo entusiasti di inaugurare il nostro servizio tra Roma e New York JFK, collegando due città vibranti con profondi legami storici e culturali. Il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio a lungo raggio a prezzi accessibili senza compromettere la qualità è al centro della visione di Norse Atlantic Airways. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo e di offrire loro un servizio e un valore eccezionali su questa nuova ed entusiasmante rotta”, ha dichiarato Bjørn Tore Larsen, CEO di Norse Atlantic Airways.

“Diamo un caloroso benvenuto a Norse Atlantic Airways ed un sentito ringraziamento per aver aggiunto Roma nella propria rete di voli transatlantici” ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “L’inserimento di questo volo per New York JFK contribuisce a rafforzare l’offerta aerea diretta verso gli Stati Uniti che vedrà dei livelli record nel corso della stagione estiva del 2023. Confidiamo che il nuovo modello di offerta del vettore, unitamente all’orario serale che consente di sfruttare una piena giornata a Roma prima della partenza, arricchisca il mercato con ulteriori soluzioni in grado di intercettare nuove fasce di mercato e stimolare domanda addizionale sui collegamenti diretti tra Roma e la Grande Mela”.

Il volo dall’aeroporto di Roma Fiumicino parte tutti i giorni alle 18.55 e atterra a New York JFK alle 22.30. I voli da New York a Roma partono alle 00.30 e atterrano alle 15.15 dello stesso giorno.

Norse Atlantic opera esclusivamente con aeromobili Boeing 787 Dreamliner. La cabina offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio rilassata e confortevole, con ogni posto a sedere dotato di un sistema di intrattenimento personale all’avanguardia. La cabina Premium offre un sedile più ampio e una distanza tra le file di 109 cm, con molto spazio e una reclinazione abbondante che consentono ai passeggeri di arrivare a destinazione riposati e pronti a esplorare la loro destinazione.

Norse Atlantic offre due cabine, Economy e Premium. I passeggeri possono scegliere tra una semplice gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano l’opzione economica di Norse, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità dei biglietti.