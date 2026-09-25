Ferrero, sottoscritta ipotesi di accordo integrativo aziendale

ROMA (ITALPRESS) – Al termine di una settimana di confronti si è concluso un percorso che ha portato alla sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo dell’accordo integrativo aziendale tra Ferrero e le segreterie nazionali di Fai, Flai, Uila, il coordinamento delle Rappresentanze sindacali unitarie e della rete commerciale, con la partecipazione delle segreterie sindacali regionali. L’intesa verrà sottoposta da sindacati al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambito di apposite assemblee convocate nei diversi siti italiani.

L’intesa conferma la validità degli strumenti contrattuali di flessibilità degli orari di lavoro, il programma di investimenti destinato a sostenere la crescita del business e a confermare il ruolo strategico del polo Italia nello sviluppo di Ferrero, il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, dell’innovazione di prodotto e di processo. Il piano si articola lungo direttrici strategiche che comprendono la crescita del business e il rafforzamento della competitività industriale, la trasformazione digitale e la smart factory, la sicurezza delle persone, la qualità e la sicurezza alimentare, nonchè la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione. Sul fronte del welfare, l’accordo rafforza ulteriormente l’attenzione alle persone attraverso nuove misure nell’ambito del pacchetto “Persone in Ferrero”, che si arricchisce di ulteriori servizi per la promozione del benessere e la conciliazione vita lavoro; per gli stabilimenti aziendali che non dispongono del servizio di ristorazione è prevista l’introduzione dei buoni pasto.

Inoltre, l’azienda intende realizzare un programma strutturato di supporto ai dipendenti caregiver. Al contempo, viene confermato “Ferrero Care” quale ecosistema di welfare orientato a offrire risposte concrete ai bisogni delle persone nonchè il programma di assistenza per i dipendenti e i loro familiari (EAP) e gli strumenti di solidarietà tra colleghi, come la banca Ore Solidale. L’accordo dedica inoltre particolare attenzione all’evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro; in particolare l’introduzione progressiva di un nuovo approccio lavorativo sulle linee produttive. Inoltre, la salute e sicurezza si conferma quale priorità aziendale. Si continueranno a realizzare campagne innovative di comunicazione, anche a carattere emozionale, volte a rafforzare il legame tra sicurezza e valori della vita di tutti i giorni. Con riferimento al premio legato a obiettivi, l’intesa prevede, a fronte del raggiungimento del 100% degli obiettivi, il riconoscimento dei seguenti importi. Esercizio 2026/2027: 2.730 euro; esercizio 2027/2028: 2.730 euro; esercizio 2028/2029: 2.890 euro; esercizio 2029/2030 3.100 euro. La scadenza dell’accordo, la cui durata è prevista in 4 anni, è fissata a giugno 2030.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Ferrero-