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Cronaca

Ferrari presenta la CZ26

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Ferrari presenta la CZ26, nuova One-Off realizzata nell’ambito del programma Progetti Speciali per un cliente statunitense. Disegnata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni, la vettura reinterpreta il concetto di berlinetta supersportiva attraverso uno stile essenziale, tecnico e orientato al futuro. 

La CZ26 nasce sulla base della SF90 Stradale, della quale conserva l’impostazione tecnica e le caratteristiche prestazionali. Il progetto sviluppa tuttavia una propria identità, definita da proporzioni fortemente orizzontali, una silhouette a due volumi e una massa centrale che richiama una capsula sostenuta dai quattro passaruota. 

Il frontale è caratterizzato da una maschera funzionale a tutta larghezza, all’interno della quale trovano posto gruppi ottici ultrasottili dall’effetto a scomparsa, prese d’aria per il raffreddamento dei freni, sensori ed elementi tecnici.  

Al posteriore, la CZ26 adotta una coda tronca scolpita, fanali a sbalzo e un diffusore sviluppato orizzontalmente, soluzione che amplifica visivamente la larghezza della vettura e ne accentua la postura. 

All’interno è stato impiegato uno speciale tessuto tecnico nero, affiancato da inserti per i sedili prodotti attraverso tecnologie di manifattura additiva. 

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