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Famiglia nel bosco, Pillon: “I bambini passeranno il weekend da soli con i genitori”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Abbiamo appena avuto una splendida notizia: i bambini potranno trascorrere il prossimo fine settimana a casa con i loro genitori, liberamente e senza alcuna presenza estranea alla famiglia. È una notizia tanto attesa e che finalmente, dopo oltre 11 mesi di attesa, diventa realtà. Mamma Catherine e papà Nathan sono molto felici. La strada per il pieno ricongiungimento è ormai alle battute finali. Colgo l’occasione per chiedere alla stampa di voler rispettare questo momento così prezioso, lasciando adeguata privacy alla famiglia”.  

Così l’avvocato Simone Pillon, legale dei coniugi Catherine e Nathan Trevallion, genitori della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’ in una nota. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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