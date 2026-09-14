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Famiglia nel bosco, bambini verso il ritorno a casa ma solo per poche ore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Settimana importante per la famiglia nel bosco. Dopo 10 mesi i bambini faranno ritorno a Palmoli, sia pure per poche ore, prima dell’inizio della scuola. Un momento molto atteso dai genitori e su cui l’avvocato Simone Pillon, legale dei coniugi Catherine e Nathan Trevallion, chiede alla stampa discrezione: “È intenzione dei genitori mantenere e chiedere il massimo riserbo circa gli impegni di questa settimana dei bambini, per evitare di aggiungere stress a stress. Per questa ragione invitiamo gli organi di stampa a evitare ogni ricerca, inseguimento, ripresa di ciò che i piccoli e i loro familiari faranno in questi giorni”, afferma l’avvocato Pillon certo nella comprensione dei mass media.  

Intanto nei giorni scorsi l’avvocato ha depositato il proprio reclamo alla Corte di Appello contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila: la difesa ha chiesto l’immediato rientro in famiglia dei piccoli e l’ammissione del progetto educativo di homeschooling, supportato da dettagliati programmi e affidato ai due insegnanti messi a disposizione dal Comune. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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