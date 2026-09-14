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Choc a Guidonia, trovato cadavere in cella frigorifera di un magazzino alimentare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo, un 60enne cinese, è stato trovato, intorno alle 9.30 di questa mattina, all’interno di una cella frigorifera industriale nella sede della ‘Trading Hu S.r.l.’, un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari al civico 4 di via Enrico Fermi a Setteville, a Guidonia Montecelio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli e i militari del Nucleo Investigativo di Frascati impegnati nei rilievi, oltre al medico legale e agli ispettori del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Roma 5. Dall’ispezione medico-legale iniziale, il corpo non presenterebbe lesioni da morte violenta e al momento non si esclude un malore, probabilmente dovuto a uno sbalzo termico. 

L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata e le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di turno della Procura di Tivoli che ha disposto l’autopsia. Al vaglio i filmati delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza dell’azienda. La vittima, che viveva nell’azienda, lavorava come guardiano.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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