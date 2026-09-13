Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

F1: Gp Spagna, Hamilton subito out per problema ai freni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Gp di Spagna subito amaro per la Ferrari. Lewis Hamilton, infatti, è costretto al ritiro al settimo giro a causa di un problema ai freni. Il Team ha chiesto al pilota britannico di rientrare ai box dopo una buona partenza. Hamilton finora era rimasto l’unico pilota ad essere andato sempre a punti in questa stagione.  

Il pilota inglese della Ferrari, dopo un problema in partenza con un quasi incidente con Max Verstappen, ha iniziato ad accusare ben presto problemi ai freni della sua monoposto costringendolo al  

F1: Gp Spagna, Hamilton subito out per problema ai freni
 

Al comando del Gran Premio c’è attualmente l’altra rossa di Charles Leclerc davanti a Kimi Antonelli su Mercedes.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aprilia il Comune trasmette alla Regione Lazio la valutazione tecnica sul progetto della discarica a Casalazzara

13 Aprile 2018

Latina, servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere “Nicolosi”

20 Settembre 2017

Mattarella: “Infermieri esercito del bene. Lavoro infermieri saldo punto riferimento per diritti sanciti da Costituzione”

12 Maggio 2026
EUR

Ardea, carabinieri arrestano ricercato sfuggito all’arresto lo scorso mese di maggio

25 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno