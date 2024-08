“Everyone loves (me)” è il nuovo singolo di Ziga Rustja

Da venerdì 30 agosto 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Everyone loves (me)”, il nuovo singolo di Žiga Rustja per LaPOP.

“Everyone loves (me)” è un brano fortemente autoironico, che racconta di un personaggio molto sicuro di sé stesso, che pensa di essere veramente figo, di piacere a tutti, ma la sua ragazza non riesce a dirgli “I love you”, il che gli dà molto fastidio. Nella canzone lui la implora a dirglielo per compiacere il proprio ego, ma non accade mai.

Spiega l’artista a proposito del brano: “C’è una storia dietro a questo singolo: io in realtà sono il completo opposto del personaggio raccontato in Everyone loves (me), quindi non mi sono mai spiegato certi atteggiamenti di compiacimento. Mi sono tolto questo sfizio nel fare una canzone “specchio” per tutti quelli che si sentono così”.

Presalva ora il brano https://lapop.lnk.to/everyonelovesme

Biografia

Rustja (nome completo Žiga Rustja) è nato e cresciuto nel litorale sloveno, vicino a Portorose sul confine con l’Italia e con discenze italiane da parte materna. All’età di 8 anni viene scelto ad un casting come corista per una band di Capodistria. Questa esperienza gli fa capire di voler fare musica e più tardi che questa diventi il suo lavoro, diventando un cantautore.

Negli anni partecipa a svariati festival e contest a livello nazionale, muovendo i primi passi come autore in una rock band. Nel 2014 e nel 2018 realizza due album (Iz moje perspektive e Čas). In seguito, ha l’opportunità di aprire il concerto dei Plavi Orkestar all’Arena Stožice a Lubiana, di fronte a 12.000 persone.

Conosciuto come solista e corista ai festival più seguiti in Slovenia ed autore per altri artisti, nel 2020 conosce il produttore Cristiano Norbedo con il quale inizia a lavorare a un EP in lingua inglese.

Sito Web | Facebook | Instagram| Spotify